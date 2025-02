تلفزيون الناصرية: وزير الداخلية يصل محافظة ذي قار لحضور المؤتمر السنوي للواقع الأمني

2025-02-06 10:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد تلفزيون الناصرية في خبر عاجل أن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وصل إلى مدينة الناصرية قبل قليل للمشاركة في المؤتمر التحليلي السنوي للواقع الأمني في المحافظة، حيث من المتوقع أن يناقش سبل تعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الأداء في مختلف القطاعات الأمنية.انتهى.

