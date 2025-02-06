الأنواء الجوية: استمرار الأمطار والثلوج مع انخفاض درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2025-02-06 10:45:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار والثلوج مع انخفاض درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، : إن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية وحدوث عواصف رعدية مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية وفرصة لزخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى، أما في المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحواً يتحول إلى غائم جزئي، درجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم، مدى الرؤية (6-8) كم وفي المطر والثلوج (3-5)كم".وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة وديالى 15، دهوك 11، السليمانية 8، أربيل 12، الأنبار وكركوك وصلاح الدين 13، نينوى وبابل 14، النجف الأشرف والديوانية وواسط 16، ذي قار والبصرة 19".وأشار إلى أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسط الشدة فيهما مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ويكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم في المنطقة الجنوبية، كما يتشكل الضباب صباحاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر والثلوج (3-5)كم".وأوضح أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي على العموم، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".ولفت إلى أن "طقس يوم الإثنين القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".



