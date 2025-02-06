اسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد

2025-02-06 10:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد . وشهدت اسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 150200 دينار مقابل 100 دولار. وسجلت أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام