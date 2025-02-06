النفط: رفع الطاقة التكريرية لمصفى الديوانية إلى 90 ألف برميل باليوم

2025-02-06 10:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، رفع الطاقة التكريرية لمصفى الديوانية إلى 90 ألف برميل يومياً بعد توقيع عقد تطويره. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان محمد حمود في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن مشروع تطوير ورفع الطاقة التكريرية لمصفى الديوانية من 20 ألف برميل إلى 90 ألف برميل، بعد إضافة الوحدة الجديدة بطاقة 70 ألف برميل، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية والغاز السائل. وأضاف أن كلفة مشروع تطوير مصفى الديوانية تبلغ 800 مليون دولار، ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المحافظة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة والمدن المجاورة، فضلًا عن دعم قطاع الطاقة الكهربائية. وأشار إلى دعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لقطاع التصفية، والاهتمام الكبير الذي يوليه لمشاريع تعزيز الطاقات التكريرية، وأن إبرام العقد لهذا المصفى يأتي ضمن خطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في هذا الإطار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام