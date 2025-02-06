التربية تعلن إغلاق أكثر من 100 مؤسسة أهلية مخالفة للضوابط عام 2024

2025-02-06 10:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن إغلاق أكثر من 100 مؤسسة أهلية مخالفة للضوابط عام 2024.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إغلاق اكثر من مئة مؤسسة تربوية أهلية مخالفة للتعليمات والضوابط الوزارية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وخاضعة لمعايير الجودة الشاملة".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد متابعة ميدانية حثيثة قامت بها اللجان المختصة التابعة الى المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي في محافظات العراق كافة تحت إشراف المدير العام علي سعود".

ولفت إلى أن "هذه الإجراءات شملت عددا من المعاهد والمدارس ورياض الأطفال غير المجازة رسميا في بادرة تهدف الى تحقيق إستدامة تربوية متميزة مُعززة للانظمة التعليمية الحديثة التي ترقى بالطلبة إلى درجات عليا من الإبداع الفكري والنفسي والاجتماعي دون منازع".