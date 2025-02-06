2025-02-06 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، إغلاق أكثر من 100 مؤسسة أهلية مخالفة للضوابط خلال عام 2024.

وأفادت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بـ"إغلاق اكثر من 100 مؤسسة تربوية أهلية مخالفة للتعليمات والضوابط الوزارية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وخاضعة لمعايير الجودة الشاملة، وذلك بعد متابعة ميدانية حثيثة قامت بها اللجان المختصة التابعة الى المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي في محافظات العراق كافة".

وأضافت، ان "هذه الإجراءات شملت عددا من المعاهد والمدارس ورياض الأطفال غير المجازة رسميا في بادرة تهدف الى تحقيق إستدامة تربوية متميزة مُعززة للأنظمة التعليمية الحديثة التي ترقى بالطلبة إلى درجات عليا من الإبداع الفكري والنفسي والاجتماعي دون منازع".