الانضباط تصدر عدة قرارات بحق أندية في الدوري الممتاز
2025-02-06 12:05:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
اجتمعت لجنةُ الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، لمناقشةِ عددٍ من تقارير حكام ومراقبي مباريات، من أجل النظرِ فيها، وإصدار القرارات المُناسبة لها.
وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن" لجنة الانضباط ناقشت تقرير مراقبِ مباراة ناديي الجولان ومصافي الوسط للدوري العراقي المُمتاز بتاريخ 29/12/2024 على ملعبِ الفلوجة الكبير، حيث جاءَ فيه ((سلوك غير منضبط من دكة المصافي بأكملها)).. ولما تقدم قررت اللجنة : - توجيه عقوبة التحذير لجميع ملاكِ نادي مصافي الوسط لعدمِ التزامهم بالخلق الرياضيّ في مباراتهم أمام نادي الجولان، وعدم تكرار ذلك مستقبلاً، وبعكسه تكون العقوبةُ أشد".
وأضاف أن" اللجنة ناقشت تقريرَ حكام مباراة ناديي العلم والحويجة ضمن دوري الدرجة الأولى بتاريخ 29/1/2025 على ملعبِ نادي العلم، حيث جاءَ فيه: (أحد أعضاء نادي الحويجة، ويدعى (راجح علي) تجاوزَ على الحكم الرابع بكلماتٍ بعيدةٍ عن الخلقِ الرياضيّ، و تمّ إشهارُ الكارت الأحمر بوجهه)).. ولما تقدم قررت اللجنة : - معاقبةَ (راجح علي) عضو الهيئة الإداريّة لنادي الحويجة بالحرمان من مرافقةِ الفريق لـ(مباراة واحدة)، وغرامة مالية قدرها (500000) خمسمئة ألف دينار".
وتابع :" كما ناقشت لجنةُ الانضباط تقرير حكم مباراة ناديي نفط الوسط وعفك ضمن الدوري المُمتاز، والتي انتهت بنتيجة (2-0) لصالح نادي نفط الوسط، حيث جاءَ فيه :((وبعد نهايةِ الشوط الأول قامَ مديرُ فريق نادي عفك (سالم هادي)، وكذلك إداري فريق عفك (قيس حاتم جبار) بالتهجُّمِ على الطاقمِ التحكيميّ بألفاظٍ بذيئةٍ)).. ولما تقدم قررت اللجنة : معاقبةَ (سالم هادي) مدير فريق نادي عفك بالحرمان من مرافقة الفريق لـ(مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (1000000) مليون دينار، وكذلك معاقبة (قيس حاتم جبار) إداري فريق عفك بالحرمان من مرافقةِ الفريق لـ(مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (1000000) مليون دينار ".
اجتمعت لجنةُ الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، لمناقشةِ عددٍ من تقارير حكام ومراقبي مباريات، من أجل النظرِ فيها، وإصدار القرارات المُناسبة لها.
وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن" لجنة الانضباط ناقشت تقرير مراقبِ مباراة ناديي الجولان ومصافي الوسط للدوري العراقي المُمتاز بتاريخ 29/12/2024 على ملعبِ الفلوجة الكبير، حيث جاءَ فيه ((سلوك غير منضبط من دكة المصافي بأكملها)).. ولما تقدم قررت اللجنة : - توجيه عقوبة التحذير لجميع ملاكِ نادي مصافي الوسط لعدمِ التزامهم بالخلق الرياضيّ في مباراتهم أمام نادي الجولان، وعدم تكرار ذلك مستقبلاً، وبعكسه تكون العقوبةُ أشد".
وأضاف أن" اللجنة ناقشت تقريرَ حكام مباراة ناديي العلم والحويجة ضمن دوري الدرجة الأولى بتاريخ 29/1/2025 على ملعبِ نادي العلم، حيث جاءَ فيه: (أحد أعضاء نادي الحويجة، ويدعى (راجح علي) تجاوزَ على الحكم الرابع بكلماتٍ بعيدةٍ عن الخلقِ الرياضيّ، و تمّ إشهارُ الكارت الأحمر بوجهه)).. ولما تقدم قررت اللجنة : - معاقبةَ (راجح علي) عضو الهيئة الإداريّة لنادي الحويجة بالحرمان من مرافقةِ الفريق لـ(مباراة واحدة)، وغرامة مالية قدرها (500000) خمسمئة ألف دينار".
وتابع :" كما ناقشت لجنةُ الانضباط تقرير حكم مباراة ناديي نفط الوسط وعفك ضمن الدوري المُمتاز، والتي انتهت بنتيجة (2-0) لصالح نادي نفط الوسط، حيث جاءَ فيه :((وبعد نهايةِ الشوط الأول قامَ مديرُ فريق نادي عفك (سالم هادي)، وكذلك إداري فريق عفك (قيس حاتم جبار) بالتهجُّمِ على الطاقمِ التحكيميّ بألفاظٍ بذيئةٍ)).. ولما تقدم قررت اللجنة : معاقبةَ (سالم هادي) مدير فريق نادي عفك بالحرمان من مرافقة الفريق لـ(مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (1000000) مليون دينار، وكذلك معاقبة (قيس حاتم جبار) إداري فريق عفك بالحرمان من مرافقةِ الفريق لـ(مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (1000000) مليون دينار ".