2025-02-06 12:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تحديد موعد توقف دوري نجومالعراق، وتجمع لاعب المنتخب لملاقاة الكويت وفلسطين ضمن منافسات التصفيات الآسيويةالمؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقالالناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "دوري النجوم سيتوقفيوم 13 أو 14 من آذار/ مارس المقبل بغية تجمع لاعبين المنتخب العراقي استعداداًلخوض مباراة العراق والكويت".

وأضاف"بعض الأندية غير العراقية التي يحترف فيها لاعبو منتخبنا ستقوم بتفريغهم قبل72 ساعة من المباراة بحسب النظام المتبع في الاتحاد الدولي فيما يخص التوقيتاتالخاصة بتفريغ اللاعبين".

‏وأشارإلى أن "مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس متواصل في تقييمه لمستوياتاللاعبين المحليين والمغتربين للوصول إلى اللاعب الأفضل والأكثر جهوزية لتمثيلالمنتخب في مباراتيه المقبلتين أمام الكويت وفلسطين".

‏ويواجهالمنتخب العراقي نظيره الكويتي في البصرة يوم 20 من آذار/ مارس المقبل في مباراةثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما يواجه فلسطين على ملعبه الذي لميحدد لغاية الآن يوم 25 من الشهر نفسه.