ارتفاع "تاريخي" جديد لأسعار الذهب في بغداد

2025-02-06 12:10:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي ارتفاعاً تاريخياً، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد . وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 605 آلاف دينار، وسعر الشراء 601 ألف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 575 ألف دينار، وسعر الشراء 571 ألف دينار. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 605 آلاف دينار و615 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 575 ألفاً و585 ألف دينار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام