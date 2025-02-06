الأمن النيابية: نعمل على تمرير قوانين الدفاع المدني والداخلية والتقاعد العسكري

2025-02-06 12:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أحصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عدد القوانين المصوت عليها حتى الآن، فيما أشارت الى العمل على تمرير قوانين الدفاع المدني والداخلية والتقاعد العسكري بالفصل التشريعي الحالي.

وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة أقرت قانون المخابرات الذي عطل لـ 10 سنوات"، مبيناً أن "هذا القانون من القوانين المهمة جداً ويعد إقراره إنجازاً للبرلمان والحكومة".

وأضاف أن "الحكومة سحبت قانون الحشد الشعبي الذي تمت قراءته الأولى والثانية وكان على وشك التصويت عليه، لوجود ملاحظات من قبل هيئة الحشد الشعبي"، لافتاً الى "أننا دعونا الحكومة الى إعادة القانون للتصويت عليه كونه ضرورياً ومهماً وينصف أبناء الحشد الشعبي".

وبين، أن "اللجنة صوتت على قانوني الأمن الوطني والجوازات"، لافتاً الى أن "لدى اللجنة قوانين الدفاع المدني ووزارة الداخلية والتقاعد العسكري، ونأمل تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي".