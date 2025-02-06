ارتفاع "تاريخي" جديد لأسعار الذهب في بغداد وأربيل

2025-02-06 12:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي ارتفاعاً "تاريخياً"، يومالخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد،سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي605 آلاف دينار، وسعر الشراء 601 ألف دينار.

وأشارمراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 575 ألفدينار، وبلغ سعر الشراء 571 ألف دينار.

وفيمايخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوحبين 605 آلاف دينار و615 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين575 ألفاً و585 ألف دينار.

أماأسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً حيث بلغ عيار 24 سعر بيع 608 آلاف دينار،وعيار 21 سعر بيع 603 آلاف دينار، وعيار 18 سعر بيع 517 ألف دينار.