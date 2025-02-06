2025-02-06 12:20:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

كشف عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان السابق، عمر كولبي، أن إيرادات الإقليم خلال العام الماضي بلغت 16 تريليون دينار، إلا أن الحكومة لم تتمكن من صرف 12 راتبًا لموظفيها، رغم تسجيل الإيرادات الأعلى منذ سنوات.واكد عمر كولبي، عضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لبرلمان كردستان، في بيان اطلعت عليه قناة الاولى الفضائية، أن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها إقليم كردستان خلال عام 2023، بما فيها التحويلات من بغداد والإيرادات المحلية، بلغت 16 تريليون دينار عراقي، ومع ذلك لم تتمكن حكومة الإقليم من دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم طوال العام.وأضاف أن هذه الإيرادات تعد الأعلى منذ عام 2013، ومع ذلك، لم ينجح الإقليم في ضمان صرف 12 راتبًا خلال العام، ما يثير تساؤلات حول آلية إدارة الموارد المالية وأسباب العجز المستمر في دفع الرواتب.