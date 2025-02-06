2025-02-06 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، بوفاة الصحفي الكردي المعروف وريا حمه كريم، بحادث سير مرعب على طريق السليمانية - عربَت.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الصحفي كريم كان يقود سيارته فجر اليوم الخميس، لكن شاهد في الطريق احدى السيارات المعطلة، فنزل من سيارته ليقدم المساعدة لسائق السيارة المعطلة".





وأضاف أنه "أثناء وقوفه مع السائق جاءت سيارة حمل إيرانية فقد سائقها السرعة، ما أدى إلى ارتطامها بالسيارتين وادّت إلى وفاة الصحفي الكردي المعروف وهو من سكنة محافظة حلبجة".





كما أشار المصدر إلى أن الصحفي وريا حمه كريم وحيد لأهله، وترك وراءه طفلين يتيمين، وكان يقول دائما: "أتمنى أن أعثر على قبر والدي حتى عندما أحزن اذهب اليه واشكو له عن همي وحزني".

















