الكهرباء العراقية تعزز البنية التحتية للمدن "المقدسة"

2025-02-06 13:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، افتتاح مشروع التوسعةالجديدة في محطة النجف (400)، التي تتضمن إضافة المحولة الخامسة بقدرة (250 MVA)، لترتفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى (1250 MVA).

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في (المدن المقدسة)،افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم، مشروع التوسعة الجديدة في محطة النجف(400)، التي تتضمن إضافة المحولة الخامسة بقدرة (250 MVA)، لترتفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى (1250 MVA)".

وأكد الوزير، أن "النجف تحظى بأولوية قصوى في الخطط الاستراتيجيةللحكومة ووزارة الكهرباء، للوزارة"، مشيراً إلى المباشرة منذ العام الماضي بمشروعينحيويين، الأول يتمثل في الدورة المركبة لمحطة النجف الغازية بطاقة (132) ميغاواط، والثانيهو توسعة محطة كهرباء الحيدرية بإضافة دورة مركبة بقدرة (363) ميغاواط، بالإضافة إلىطرح إنشاء محطة حرارية جديدة في النجف بطاقة (1400) ميغاواط، ضمن مشروع إنشاء المحطاتالحرارية الاستثمارية بطاقة إجمالية تبلغ (15) ميغاواط".

وشدد فاضل، على أن "الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة الاختناقاتفي قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع استعداداً لموسم الصيف المقبل"، مؤكداً"إلتزام الوزارة بتحديث البنية التحتية لـ(المدن المقدسة) لمواكبة متطلبات الزياراتالمليونية".

وبحسب البيان، فقد "حضر مراسم الإفتتاح محافظ النجف يوسف كناوي، وعددمن اعضاء مجلس محافظة النجف".