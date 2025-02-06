خلال مبارة ليجانيس.. مودريش يوبخ زميله بسبب ركلة ركنية

2025-02-06 13:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، عن كواليس المشادة التي وقعت بين لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور، نجما ريال مدريد خلال الانتصار (3-2) في مواجهة ليجانيس، يوم امس الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، على الملعب البلدي دي بوتاركي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه في الدقائق الأخيرة للوقت الأصلي من المباراة، بعد انتهاء إحدى الهجمات التي أسفرت عن ركلة ركنية لصالح ليجانيس، توجه مودريتش إلى فينيسيوس، الذي كان متأخرا في الهجوم، ووبخه بشدة.

وأوضحت الصحيفة: "لم يتقبل البرازيلي الأمر ورد عليه، وهو ما أثار غضب مودريتش أكثر، حيث زاد من حدة انفعاله أثناء تقدمه نحوه".

وأضافت: "رد فينيسيوس على مودريتش لم يعجب فالفيردي أيضا، الذي انضم إلى موجة الاستياء التي أبداها قائد خط الوسط الكرواتي".

وتابعت: "كان مودريتش غاضبا بشدة ولم يتردد في توبيخ فينيسيوس علنا، وعندما لاحظ الأخير أن فالفيردي أيضا أبدى استياءه، تراجع عن احتجاجه وعاد للمساهمة في الدفاع عن الركنية".

وأفادت الصحيفة بأن هذه اللحظة كانت بمثابة استعراض رائع للقوة والقيادة داخل الفريق، إذ أن قلة فقط داخل غرفة الملابس يمكنهم توجيه هذا النوع من التوبيخ العلني لفينيسيوس.

وعندما أطلق الحكم ألبرولا روخاس صافرة النهاية، غادر البرازيلي أرضية الملعب بوجه متجهم، متوجها مباشرة إلى غرفة الملابس، دون المشاركة في الاحتفالات القصيرة التي أقامها زملاؤه بعد التأهل الصعب.

وسجل لريال مدريد، مودريتش، إندريك، وجونزالو جارسيا في الدقائق (18، 25، و90+3).. بينما سجل هدفي ليجانيس خوان كروز في الدقائق 39 و59.

وبهذا الانتصار يحسم ريال مدريد عبوره للدور نصف النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات