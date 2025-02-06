سوريون في كوردستان يطالبون بكشف مصير المفقودين وضمان حقهم في الدستور

2025-02-06 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم عدد من اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان، يوم الخميس، وقفة احتجاج أمام مكتب الأمم المتحدة، للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين السوريين في سوريا، وكذلك ضمان حقوقهم وحقوق أُسرهم في الدستور السوري الجديد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجموعة من الناشطين السوريين المقيمين في إقليم كوردستان، قاموا برفع دعوى أمام الأمم المتحدة والحكومة السورية للكشف عن مصير المفقودين السوريين منذ أكثر من 15 سنة، بسبب نشاطاتهم السابقة ضد حكومة بشار الأسد في سوريا، ولا توجد لغاية الآن أي معلومات عنهم".

وقالت الناشطة السورية جيلان محمد عضو منظمة "هيتما" لحقوق الإنسان، لوكالة شفق نيوز، "اليوم قمنا بهذا الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة للوصول إلى مصير المفقودين السوريين في سوريا".

وشددت محمد، أنه "يجب الوصول لمعلومات عن الأشخاص المفقودين ومعرفة إذا ما كانوا أحياءً أو توفوا في السجون، والكشف عن سبب اعتقالهم أو موتهم، وذلك من أجل أن تعرف عائلاتهم بمصيرهم، بعد انتظار دام 15 سنة".

وطالبت الناشطة ايضا، بـ"وضع حقوق المفقودين السوريين ضمن الدستور السوري الجديد، من أجل ضمان حقوقهم وحقوق عائلاتهم"، مؤكدة أن "عدد المفقودين يقدر بالآلاف ولا توجد إحصائية محددة لهم".

ولفت مراسلنا إلى أن احصائيات الحكومية في إقليم كوردستان وتحديداً وزارة الداخلية في الإقليم أحصت وجود أكثر من 250,000 لاجئ سوري في كوردستان، ينتشرون داخل مدن الإقليم و في المخيمات.