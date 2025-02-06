2025-02-06 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولينلأسباب مجهولة، فيما أشار إلى أن ضابطاً سلّم نفسه للأجهزة الأمنية بعد ارتكابهجريمة قتل.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على موظف فيشركة نفط البصرة في قضاء الهارثة شمالي البصرة، وأردوه قتيلاً على الفور".

وأضافأن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجناة".

وفيالسياق، أشار المصدر إلى أن "ضابطاً برتبة ملازم أول في قوات (سوات) سلّمنفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد ارتكابه جريمة قتل لمندوب مبيعات شركة هواتف نقالةمساء أمس الأربعاء".

وكانتقيادة شرطة محافظة البصرة قد أعلنت صباح اليوم، عن مقتل شاب نتيجة خلاف شخصي.

وقالتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في منطقة الجبيلة وسطالبصرة، وعلى الفور قام الجاني بتسليم نفسه طوعاً، حيث تم اتخاذ الإجراءاتالقانونية بحقه وفق القانون".

وبينت،أن "الحادثة ليس لها دوافع أخرى سوى الخلاف الشخصي بين الجاني والضحية".