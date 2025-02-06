جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس يعارضون خطة ترامب بشأن غــ ــزة : طهير عرقي للفلسطينيين

2025-02-06 13:30:13 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة





رفض أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تصريحات الرئيس دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة والسيطرة عليه من قبل الولايات المتحدة، ووصف بعضهم الخطة المثيرة للجدل بأنها "تطهير عرقي للفلسطينيين".وقال السيناتور الديمقراطي آل غرين، الأربعاء، في مجلس النواب: "التطهير العرقي ليس مزحة، خصوصاً عندما يأتي من رئيس الولايات المتحدة، أقوى شخص في العالم، والذي لديه قدرة على تنفيذ ما يقوله. التطهير العرقي في غزة ليس مزحة، ويجب أن يخجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الوقوف هناك والسماح بهذه التصريحات. فقد كان التطهير العرقي عبر التاريخ جريمة ضد الإنسانية".وأضاف أنّ الظلم في غزة يشكّل تهديداً للعدالة في الولايات المتحدة، وأن "الدكتور مارتن لوثر كينغ كان محقاً عندما قال إن الظلم في أي مكان يشكل تهديداً للعدالة في كل مكان"، وأكد أنه جاهز لتقديم وبدء إجراءات عزل ترامب من منصبه، بسبب "الأفعال البشعة والخسيسة المقترحة"، وقال: "أقف هنا لأعلن أن حركة العزل قد بدأت وأدين ما قاله الرئيس، وأدين تواطؤ رئيس الوزراء الإسرائيلي". وكان العضو الديمقراطي من ولاية تكساس قد أطلق عدداً من محاولات العزل المتعددة خلال فترة ولاية ترامب الأولى.



