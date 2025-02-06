بعد الجنوب والفرات الاوسط.. صلاح الدين تشرع بتطبيق العفو العام (وثيقة)

2025-02-06 13:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محكمة استئناف صلاح الدين، يوم الخميس، المضي بتطبيق قانون العفو العام، وفقًا لما قرره مجلس القضاء الأعلى في العراق.

جاء ذلك وفق وثيقة رسمية صادرة عن رئيس المحكمة عبد مشحن حمدان، وتقضي باعمام قانون العفو العام، تنشرها وكالة شفق نيوز

وفي وقت سابق، اليوم، شرعت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط قررت المضي بتطبيق قانون العفو العام بناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته يوم أمس الأربعاء وفقاً للنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس" .

وصوّت مجلس النواب العراقي في وقت سابق على قانون العفو العام، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بعض بنود قانون العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي.

وردًا على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائي على قانون العفو العام، وأكد في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون.