بمشاركة عربية وعراقية.. انطلاق مهرجان نينوى السينمائي الدولي (صور)

2025-02-06 13:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان نينوى السينمائيالدولي في مسرح جامعة الموصل، أمس الأربعاء، وسط حضور فني وثقافي كبير، برعاية رئيسالوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاكالبدراني ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل.

وقال رئيس المهرجان، الفنان جواد الشكرجي، في تصريحلوكالة شفق نيوز: "نفتخر بمشاركة أكثرمن 600 فيلم تم ترشيحها لهذا المهرجان، حيث تم اختيار 20 فيلمًا مميزًا من بلدان مختلفةلعرضها خلال فعاليات المهرجان الذي سيستمر من 5 إلى 7 شباط/فبراير".

وأضاف أن "هذه الفعالية تتيح للسينما العربيةوالعراقية أن تلتقي وتتنافس على مستوى عالٍ من الإبداع الفني."

ويشهد المهرجان مشاركة كبيرة من النجوم العرب والعراقيين،حيث يشارك في الفعاليات كلٌ من الفنان: أحمد بدير، أحمد زاهر، وأحمد صيام من مصر، بالإضافةإلى الفنان السوري زهير عبد الكريم وآخرين.

كما يشارك من العراق عدد من النجوم البارزين مثل:فاطمة الربيعي، ومحسن العلي، مما يعكس تنوعًا ثقافيًا وفنيًا مميزًا.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والعروض السينمائية،بالإضافة إلى ورش عمل وجلسات حوارية تهدف إلى تعزيز دور السينما في المنطقة وتشجيعالمواهب الشابة.