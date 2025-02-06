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لما هو مطلوب من الحكومة للتوجه نحو دولة متقدمة :

التحول النوعي للانتاج والخدمات والتعليم

مركز التدريب

وبحوث الجودة واستدامة التميز

Center for Training and Quality

and Sustainable excellency Research

وتشتمل عملية التدريب على ثلاثة محاور هي :

المحور الاول : ويتضمن مرحلتين :

الاولى : تتعلق بالاساليب التقليدية المعمول بها في تطبيقات الجودة ،

الثانية : تخص الاساليب المتقدمة التي تقودنا لاستدامة التميز بطريقة علمية مبتكرة

حيث انها ستتطلب تدريس اساليب اعداد البحوث بمجال ببناء نماذج رياضية وعند

عدة مستويات للحصول على سيناريوهات ليتم اختيار السيناريو الذي يتوائم ورغبة

اوالامكانيات المالية والادارية للجهة المعنية ويمكن من خلالها متابعة عملية التطوير

وحدودها وما تتطلبه للابقاء على استدامة التميز .

المرحلة الاولى وامدها شهران

الاساليب التقليدية للجودة و الروءيا الشاملة لمفهومها وهي :

الطرق الاحصائية المستخدمة في الجودة وتشمل:

ـ السيطرة النوعية وانواعها

ـ مخططات السيطرة النوعية

ـ الحدود المسموح بها للجودة

ـ منحنيات خاصية العمليات

ـ خطط عينات القبول

– مقياس سيكما -6 Six – Sigma Measure

– الانتاج الرشيق Lean Manufacturing

2ـ اصناف رضا الزبائن

3ـ اطراف الجودة (جودة الادارة ـ ادارة الجودة)

ومستلزمات تطبيق جودة الادارة

4ـ معايير واوزان تقييم الجودة

المرحلة الثانية: وامدها اربعة اشهر وتتكون من جزئين:

الجزء الاول وامده شهران

لفهم كيفية بناء النماذج الاحصائية

لاستخدامها في الاساليب المتقدمة لتحقيق التميز واستدامته

وهذا الجزء سيتضمن :

1ـ لماذا استخدام النمذجة في استدامة التميز

2ـ المراحل الاساسية لبناء نماذج استدامة التميز

ـ ترشيح المتغيرات المرتبطة بتحقيق التميز

ـ صياغة المتغيرات المرشحة

ـ التحقق من العلاقات المتداخلة بين المتغيرات المرشحة

ـ كيفية اختيار افضل طاقم متغيرات

ـ معايير قياس كفاءة النموذج

الجزء الثاني وامده شهران ايضا

لاجراء تطبيقات عملية متقدمة في تحقيق استدامة التميز

1ـ استخدام النمذجة في اتخاذ القرار ولماذا؟

2ـ كيفية تحقيق الاهداف باستخدام النمذجة

3ـ مراحل بناء النموذج ومعايير قياس كفاءة ومعنوية النموذج

4ـ تطبيقات عملية

5ـ مستلزمات وضع السيناريوهات لمراعاة امكانيات الجهة المعنية

والمواضيع التي سيتم تناولها في هذا الجزء تشمل :

مفهوم واهمية البحوث العلمية

انه طريقة منظمة لاكتشاف حقائق جديدة والوقوف على الحقائق التي تحكمها . ومن انه الوسيلة التي بواسطتها يتم دراسة ظاهرة او مشكلة ما للوقوف على العوامل التي ادت الى وقوعها لاجل التوصل الى علاجها او تطويرها او ادخال تعديل عليها .

وتعتبر البحوث هي ركيزة القرارات الصائبة التي تتخذها الحكومات والمؤسسات والاشخاص في مواجهة المشاكل والتغلب عليها وفي سعيها للتطور والاصلاح في مختلف ميادين الحياة، كما سمة تقترن بقوة المجتمعات وتقدمها

وان اقتران البحث بالعلمية متاتي من الاستخدام المنظم لاساليب وادوات تحكمها معايير وفرضيات ذات اسس نظرية ومنطقية وتتميز بالخصائص التالية :

الموضوعية Objectivity

اي توقع الحصول على نفس النتائج لو تم دراسة ظاهرة ما من قبل عدة باحثين عند اتباع نفس المنهجية .

الاستناد الى الحقائق Facts

اي ان تكون الظاهرة قابلة للملاحظة مع امكانية التحقق من نتائج البحث في اي وقت . فمثلا عندما نستدل بان انخفاض الاسعارمن شانه ان يؤدي الى زيادة الطلب ، عندها لابد ان يكون الدليل واضحا عند المقارنة بين الاسعار وحجم المبيعات .

التعميم Generalization

اي القدرة على تعميم نتائج العينة على المجتمع الاحصائي الذي سحبت منه العينة. للاستدلال من العينة تم سحبها عشوائيا وانها ممثلة للمجتمع .

التوافق بين الاستنباط والاستقراء

Induction & Deduction Matching

فالاستقراء يعني ملاحظة الظواهر والتوصل الى تعميمات حولها طبقا للمعلومات ، اما ارستنباط فيبدا بالنظريات التي تستنبط منها الفرضيات ثم البحث عن المعلومات لاختبار صحة الفرضيات ، وهو يشبه ما يطلق عليه في التخليل الاحصائي بامعايير المنطقية ، كما في حالة زيادة الطلب على سلعة ما عند زيادة جودتها ، اي عندها لابد ان يكون متغير الجودة باشارة موجبة .

القدرة على بناء التنبوءات Predictivity

يعني ضرورة استيفاء الشروط والمعايير العلمية عند استخدام العوامل التي لها تاثير على الظاهرة المدروسة والتي تضمنها النموذج المطور عند بناء التنبؤات .

2- انواع المعلومات الاحصائية Understanding of Data

2-1 المعلومات الكمية Quantitative Data

معلومات كمية متصلة Continuous Data معلومات نوعية متقطعة Discrete Data

2-2 المعلومات النوعية Quantitative Data

متغيرات اسمية Nominal Variables متغيرات ترتيبية Ordinal Data

3- الاهداف العامة للبحوث Research Objectives

3-1 الوصف والتفسير Description and Explanation

3-2 بناء تقديرات وتوقعات Estimation & Forecasting

3-3 السيطرة والتحكم Controlling & Judgment

3-4 اختبار الفروض Hypotheses Testing

4- اصناف النماذج الاحصائية Statistical Models Classification

4-1 تصنيف حسب نوع المعلومات الاحصائية By Type of Data

4-2 تصنيف حسب صيغة المشاهدات By Type of Observation

4-3 تصنيف وفقا لاهداف البحث By Research Objective

4-4 تصنيف حسب نوع المعادلة المستخدمة By Type of Equation

5- منهجيات البحث العلمي Scientific Research Methodologies

5-1 منهجية المفردة Single Observation Methodology

(1) المعلومات السلوكية Behavioral Data

(2) معلومات الراي او الاعتقاد Attitudinal Data

5-2 المنهجية التجميعية Aggregate Methodology

6- صياغة المتغيرات Variables Formulation

6-1 الصيغة المطلقة Absolute Form

6-2 الصيغة النسبية Ratio Form

6-3 صيغة الفرق المطلق Absolute Difference Form

6-4 صيغة افرق المطلق المرجح Weighted Absolute Difference Form

6-5 صيغ اخرى Other Forms

7- التحليل الوصفي Descriptive Analysis

7-1 مقاييس النزعة المركزية (المتوسطات) وغير المركزية

Central and Non-Central Tendency Measures

المقاييس غير المركزية مقاييس التشت خواص الانحراف المعياري العرض البياني

7-2 تحليل الارتباط

الارتباط البسيط وحالات استخدامه وصيغة حسابه Simple Correlation الارتباط المتعدد وحالات استخدامه وصيغة حسابه Multiple Correlation الارتباط الجزئي وحالات استخدامه وصيغة حسابه Partial Correlation ارتباط الرتب وحالات استخدامه وصيغة حسابه Rank Correlation ارتباط الاقتران وحالات استخدامه وصيغة حسابه Association Correlation ارتباط التوافق وحالات استخدامه وصيغة حسابه Contingency Correlation

7-3 الانحدار وخصائص استخدامه في التحليل الوصفي

Regression for Descriptive Analysis

7-4 استخدام تحليل المركبات وخصائص استخدامه في التحليل الوصفي

Principle Components for Descriptive Analysis

8- بناء النماذج الاحصائية Statistical Models Building

8-1 تحليل الانحدار الخطي البسيط Simple Linear Regression Analysis

معادلة الانحدار الخطي البسيط S.L.R. Equation خطوات طريقة المربعات الصغرى وخواص تقديراتها Least Square Method فرضيات نموذج الانحدار الخطي البسيط Assumptions of S.L.R. اختبار فرضيات نموذج الانحدار الخطي البسيط

Testing of S.L.R A. Assumptions

8-2 تحليل الانحدار الخطي المتعدد Multiple Linear Regression

معادلة الانحدار الخطي المتعدد وطرقة تقدير α, β ‘ S

معاييرقياس كفاءة ومعنويةنمذج الانحدار المتعدد

معاييراحصائية Statistical Criteria

معايير منطقية Logical Criteria

الفرضيات Assumptions

اختبارالقوة التنبؤئية للنموذج Productive Power of the Model

الاختبار العملي للنموذج المطور

Practical Testing of the Developed Model

طرق الانحدار الخطي المتعدد

طريقة شمول كافة المتغيرات All Possible Regression

طريقة الاضافة المتتالية Forward Selection Regression

طريقة الحذف التنازلي Backward Elimination Selection Regression

طريقة الخطوات المتتالية Stepwise Selection Regression

تحليل حساسية النموذج Sensitivity Analysis

مفهوم وخصائص تحليل الحساسية

8-3 تحليل الانحدار غير الخطي Non-Linear Regression Analysis

تحليل الانحدار غير الخطي البسيط Simple Non-Linear Regression A. تحليل الانحدار غير الخطي المتعدد Multiple Non-Linear Regression A.

المعادلة التربيعية Quadratic Regression Equation

المعادلة التكعيبية Cubic Regression Equation

9- تحليل المركبات الاساسية Principle Component Analysis

10- تحليل دالة التميز : استخداماتها وخصائصها Discriminant Analysis

11- الدمج بين طرقتي الانحدار وتحليل المركبات في بناء النماذج الاخصائية

Model Building of Regression and Principal Analyses Merging

12- اختبار الفروض ومفهومها Hypothesis Testing & Its Definition

12-1 انواع اخطاء الفروض

12-2 اختبار من جانب واحد ومن جانبين One & Two Sides Tests

12-3 اختبار – ت t – Test

الاختبار الاحادي وخصائصه One Sample Test الاختبار لعينتين مستقلتين وخصائصه Two Independent Samples Test اجراءات اختبار الفروق بين مجتمعين مستقلين Two Ind. Populations T. اختبار المقارنات الزوجية وخصائصها Paired Samples Test اختبار مربعات كاي وخصائصها Chi – Square (χ²) Test تحليل التباين وخصائصه واجراءات حسابه Analysis of Variance

تحليل التباين معيار واحد One – Way Analysis of Variance

حالة تساوي حجوم العينات

حالة عدم تساوي حجوم العينات

تحليل التباين بمعيار واحد مع اكثر من مستوى واحد

Variance Nested Analysis of

تحليل التباين بمعيارين وخصائصه وطريقة حسابه

Two – Ways Analysis of Variance

المرحلة الثالثة ومدتها ثلاثة اشهر :

وتتعلق بالتدريب على طرق واساليب استطلاع الاراء

وجمع المعلومات ميدانيا للتمكن من انجاز عملية تطبيقات الجودة

واستدامة التميز وتتضمن هذه المرحلة :

اساليب تخطيط وتنفيذ استطلاعات الراي باستخدام العينات

تمهيد :

ان مصادر المعلومات المتاحة للباحثين والمخططين والاداريين تعود لمصدرين اساسيين :

اما مصادر وثائقية تكون متوفرة عادة في السجلات والميزانيات المالية وماشابه ، وتكون حصيلة النشاط اليومي للمؤسسات والشركات العاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والصحية وغيرها .

اما المصدر الاخر فهي تلك التي يتم جمعها مفرداتها ميدانيا من المجتمع الاحصائي Statistical Population وهناك اسلوبان لجمعها وهما المسوحات الشاملة (التعدادات) Censuses كالتعداد السكاني والتعداد الزراعي و الصناعي وغيرها ، او مسوحات العينة Sample Surveys وهي موضع بحثنا هنا .

3ـ العناصر الازم اعتمادها للتخطيط للعينة :

Planning Elements of the Sample Survey

3ـ1ـ تحديد الاهداف المطلوب تحقيقها من معلومات العينة Survey Objectives

3ـ2ـ تحديد المجتمع الاحصائي المراد جمع المعلومات منه Population Scope

3ـ3ـ اطار المجتمع الاحصائي Statistical Fram Work

3ـ4ـ تحديد وحدة او مفردة المجتمع الاحصائي Statistical Population Observation

3ـ5ـ تحديد المعلومات المطلوب جمعها Data Scope

3ـ6ـ تحديد منهجية التحليل وطرقه Methodology and Methods of Analysis

3ـ7ـ تصميم الاستمارة الاحصائية Questionnaire Design

القواعد العامة لتصميم الاستبانة شروط صياغة اسئلة الاستبانة الاجزاء التي تتكون منها الاستبانة

Parts of Questionnaire

3 ـ 8 طرق جمع المعلومات Methods of Data Collection

طريقة المشاهدة Observation Method

وهي الطريقة التي يتم فيها جمع المعلومات من خلال مراقبة الظواهر كما هي على

الطبيعة وتستخدم في حالتين :

اولا : مراقبة الظواهر مع استخدام المنطق في تفسير ما يقع :

ثانيا : مراقبة ظواهر لغرض التدوين فقط

طريقة التسجيل الذاتي Self-Recording Method طريقة المقابلة الشخصية Interview Method طريقة الهاتف Telephone Method

4 ـ اسلوب تصميم العينة وتحديد مستوى دقتها

هناك نوعان من العينات هما : العينات العشوائية (او الاحتمالية) والعينات غير العشوائية

4 ـ 1 العينات العشوائية Random Samples

4-2 كيفية تحديد حجم العينة الممثلة للمجتمع الاحصائي

4-3 العينة العشوائية الطبقية Stratified Random Sample

4-4 العينة العشوائية المنتظمة Systematic Random Sample

4-5 العينة العشوائية العنقودية Cluster Random Sample

4-6 العينة العشوائية متعددة المراحل Multi-Stage Random Sample

5- اجراءات تقدير معالم المجتمع باستخدام نتائج العينة :

اما انواع القيم التقديرية لمعالم المجتمع فتتمثل ب :

5-1 التقدير بنقطة Point Estimation

ويتمثل التقدير هنا بقيمة او نقطة محددة كالوسط الحسابي X̅ او قيمة الانحراف المعياري S

لتجهزنا بتقدير معالم المجتمع ، اذ بواسطة تباين العينة S² وانحرافها المعياري S نقوم بتقدير تباين المجتمع σ² . اذ ان معلمة التباين باستخدام نتائج العينة تكون عبارة عن تباين متوسط العينة اي :

σ²X̅ = σ² / n

SX̅ = S / √ n والخطا المعياري يقدر بالاحصاءه

5-2 تقدير الفترة Interval Estimation

ويقصد بذلك الفترة التي تشتمل على قيمة المعلمة المجهولة باحتمال معلؤم .

اولا : صيغة حساب فترة الثقة لمتوسط المجتمع μ Confidence Interval for

ثانيا : فترة الثقة لمتوسط المجتمع μ في حالة عدم معلومية تباينه σ²

X̅ - t(1- α/2)ѵ s /√n ≤ μ≤ X̅ + t (1-α/2) ѵ S/√n

ثالثا : فترة الثقة لمتوسط المجتمع μ في حالة مجهولية تباين المجتمع σ² وعدم

X̅ - Z(1- α/2) σ/√n ≤ μ≤ X̅ + Z(1-α/2) σ/√n

رابعا : فترة الثقة لنسبة خاصية المجتمع P

p - Z(1- α/2) √ (pq/n) ≤ P ≤ p + Z(1-α/2) √(pq/n)

6 – العينات غير العشوائية (غير الاحتمالية)

Non – Random Samples

وهي على نوعين هما :

اولا : العينة التحكمية (المتعمدة) Judgement Sample

ثانيا : العينة الحصصية Quata Sample

7 – اساليب تدقيق ومعالجة اخطاء نتائج المسوحات

7-1- تدقيق الاستبانة الاحصائية :

7-2 اخطاء التحيز او ماتسمى بالاخطاء غير العشوائية :

7-3 اخطاء ناتجة عن عدم الاستجابة :

8 - طرق تعويض المعلومات المفقودة Imputation Methods

طريقة التعويض الاستنتاجي Deductive Imputation طريقة التعويض باستخدام المعدل العام Overall Mean Imputation التعويض باستخدم فئة الرقم المفقود Class Mean Imputation التعويض العشوائي العام Random Overall Imputation التعويض العشوائي ضمن الفئة Random Imputation Within Class طريقة المسافة التوفيقية Distance Function Matching Imputation ويمكن ايضا استخدام طرق متقدمة للتعويض كاستخدام طريقة تحليل الانحدار ،

حيث يكون فيها المتغير المعتمد ŷ هو القيمة المفقودة اي بموجب الصيغة التالية :

ŷ = ƴ̅+b(x-X̅)