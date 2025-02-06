قصف تركي عنيف يستهدف محيط قرية في السليمانية

2025-02-06 14:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بأن قصفاً مكثفاً للجيش التركي استهدف محيط قرية كلالة في قضاء ماوت ضمن محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات الحربية التركية شنت، صباح اليوم، قصفًا مكثفًا على عدة مواقع في محيط قرية كلالة التابعة لقضاء ماوت، مستهدفة مناطق دول ژاژۆلان، كوێرەكانی، وكێوی كوریسیان.

وبحسب المصدر، فإن القصف وقع في تمام الساعة 10:47 صباحًا، فيما لم يتمكن سكان المنطقة حتى الآن من التوجه إلى موقع القصف للتحقق من حجم الأضرار أو التأكد من سلامة السكان، وذلك بسبب تساقط الثلوج وصعوبة الطرق المؤدية إلى المنطقة.