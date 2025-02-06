2025-02-06 14:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس،قرارات عقابية بعد مخالفات عدة شهدها الدوري العراقي لكرة القدم.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن لجنة الانضباطِفي الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لمناقشةِ عددٍ من تقارير حكام ومراقبي مبارياتمن أجل البتِّ فيها، وإصدار القرارات الملائمة لها، وكالآتي:

ناقشت لجنةُ الانضباط تقريرَ مراقبِ مباراة الميناء والغراف لدوري تحت17 عاماً بتاريخ 1/2/2025 على أرض ملعبِ نادي الميناء، حيث جاءَ فيه (عدم حُضورِ فريقالغراف للمباراةِ لغاية الساعة الثالثة، وتمّ إنهاءُ المباراة من قبل الحكم)، ولماتقدم قررت اللجنة:

1. عدَّ نادي الغراف خاسراً (0-3) في مباراته أمام نادي الميناء استناداًلأحكام المادة (57/ب) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025 .

2. إلزامَ نادي الغراف بدفع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5000000) خمسة ملايين ديناراستناداً لأحكام المادة (57/أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025.

وصدر القرارُ باتفاق الآراءِ قابلاً للاستئناف.

وأضاف البيان، كما ناقشت لجنةُ الانضباط تقريرَ مراقبِ مباراة ناديي الصناعةوالقوة الجوية لدوري تحت 17 عاماً والتي جرت بتاريخ 1/2/2025 على أرضِ ملعب الصناعةوانتهت بنتيجة (1-0) لصالح الصناعة، حيثَ جاء فيه (في الدقيقة 30 من الشوطِ الأول قاممدربُ فريق الصناعة المدعو (إياد شعلان شطب) بالتجاوزِ اللفظيّ على حكم الساحةِ الأول،وبعد طرده بالبطاقةِ الحمراء قام بالتجاوزِ مرةً أخرى بألفاظٍ نابيةٍ ومسيئةٍ تجاهحكم الساحة حتى مغادرته أرضية الملعب)،. ولما تقدم قررت اللجنة:

- معاقبةَ (إياد شعلان شطب) مدرب نادي الصناعة بالحرمانِ من مرافقةِ الفريقلـ(مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (500000) خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة47/2/أ من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025، على أن تنفذ العقوبةُ الانضباطيّةبعد انتهاء العقوبةِ الفنيّة.

وصدر القرارُ باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف.

وتابع البيان، كذلك ناقشت لجنةُ الانضباط الشكوى الواردة إليها من مشرفِمباراة الكفل والحشد الشعبي ضمن دوري الدرجة الأولى، حيث جاءَ فيه ((بعد مرور 5 دقائقمن بدايةِ الشوط الثاني شاهدت مسؤولَ النظام يدخن السجائرَ بالقربِ من مسطبةِ الاحتياطلنادي الكفل، فطلبت منه الانسحابَ من أرضِ الملعب، فرفض، وبعد الإيعازِ إلى قواتِ أمنالملاعب تم إبعاده، وجلس وسط الجمهورِ، وبدأ بتحريضهم والسب والقذف ورمي قناني الماءعليّ، والتوعد والتهديد، وبعد انتهاءِ المباراة تمّ رمي الحجارة على السيارة الخاصةبي، وسببت لي أضراراً ماديةً)).. ولما تقدم قررت اللجنة:

1. معاقبةَ (أحمد محمد) مسؤول النظام لنادي الكفل بالحرمان من مرافقة الفريقلـ(مباراتين،) وغرامة مالية قدرها (500000) خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة47/2/أ من لائحةِ الانضباط و الاخلاق.

2. معاقبةَ جمهور نادي الكفل بالحرمان لـ(مباراتين) من دخول الملعب (الأرضالمفترضة) استناداً لأحكام المادة 49/2/ب من لائحةِ الانضباط والأخلاق.

وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف.