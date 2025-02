2025-02-06 14:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أفاد مصدر أمني بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، غادر محافظة ذي قار عائداً إلى العاصمة بغداد بعد زيارة رسمية .وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، حيث حضر خلالها المؤتمر الأمني الذي شهد حضور القادة الأمنيين. كما أجرى الوزير لقاءات هامة مع شيوخ عشائر ذي قار، تم خلالها...

