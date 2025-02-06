رئيس الجمهورية يؤكد لمحافظ البنك المركزي ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطن

2025-02-06 15:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة العمل وفق معايير واضحة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق".

واوضح، انه "جرى خلال اللقاء، بحث الوضع المالي والاقتصادي في البلاد والسبل الكفيلة بإصلاح وتطوير القطاع المصرفي وانتهاج السياسات النقدية التي تعزز الاستقرار المالي وتحقق التنمية الاقتصادية".

وأكد رئيس الجمهورية، "ضرورة العمل وفق معايير واضحة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن"، مشيراً إلى "أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال دعم القطاع الخاص واستثمار الوضع الأمني المستقر في البلاد بما يعزز هذا الجانب".

بدوره استعرض محافظ البنك المركزي، "جهود البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية، كما عبر عن شكره وتقديره لاهتمام رئيس الجمهورية وتوجيهاته السديدة بهذا الشأن".