اغلاق اشهر صالونات التجميل في السليمانية بتهمة ممارسة السحر والشعوذة

2025-02-06 15:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، بأغلاق اشهر صالونات التجميل النسائية في محافظة السليمانية بتهمة ممارسة السحر والشعوذة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم اغلاق احد أشهر صالونات التجميل النسائية في مدينة السليمانية بمنطقة (بكره جو) باسم (ش، بيوتي) بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة".

وأضاف، انه "تم كشف الأمر من قبل السلطات الحكومية في مدينة السليمانية".













