تحرير مختطف والقبض على خاطفه في كركوك

2025-02-06 15:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفادت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، بانها حررت مختطفا والقاء القبض على الخاطف في كركوك.

وأوضح بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "العملية نفذت بعد ورود معلومة من احد المواطنين بوجود حالة خطف، وجرى على الفور تشكيل فريق امني مشترك من قبل اللواء العاشر الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية مع مفارز الجهد الاستخباري، وبعد تطويق المكان واجراء البحث والتفتيش، تمكنت القوة المنفذة من، تحرير المختطف والقاء القبض على الخاطف في احد الدور المهجورة بناحية العباسي في كركوك".

وأضاف البيان، انه " جرى"تسليمهما الى الجهات المختصة لمعرفة ملابسات القضية وتداعاياتها".