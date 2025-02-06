مقتل وإصابة 5 اشخاص بنزاع مسلح في ميسان

2025-02-06 15:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، ان نزاعا مسلحا بين عائلتين تسبب بمقتل وجرح خمسة اشخاص في محافظة ميسان.

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "تم احتواء نزاعا مسلحا اندلع بين عائلتين في قرية الأبيض، المحاذية للحدود العراقية - الإيرانية ضمن محافظة ميسان، ما أسفر عن مقتل شخصين واصابة ثلاثة اخرين في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس".

واضاف ان "القوات الأمنية انتشرت في المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً في محاولة لمنع تطور النزاع إلى صراع عشائري واسع"، مبينا أنه "تم اعتقال أربعة من المتورطين في المشاجرة المسلحة، فيما لا تزال عمليات البحث والتفتيش جارية لتعقب باقي المتورطين".

وأشار المصدر الى أن "الوضع بات تحت السيطرة، وتم تشكيل فريق عمل أمني للتحقيق في أسباب النزاع، خاصة بعد استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى سقوط ضحايا".