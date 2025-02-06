السوداني: سننهي استيراد الغاز من إيران بحلول العام 2028

2025-02-06 15:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإنهاء استيراد الغاز من إيران بحلول العام 2028، فيما أشار إلى أن العراق لا يتعرض إلى أي ضغوط خارجية أو أي إملاءات. وقال السوداني في مقابلة متلفزة إن العراق حريص مع أوبك على حقوق المستهلكين والمنتجين، مشيراً إلى أن العراق أصبح لدبه بيئة جاذبة في مجال الاستثمارات. وأشار إلى التعاقد على مشاريع ربط للكهرباء مع المملكة العربية السعودية، وبدأنا بعملية ربط للطاقة مع دول الجوار لا سيما الأردن، وسننهي استيراد الغاز من إيران بحلول العام 2028، مبيناً أن الطلب على الكهرباء في العراق أكثر من الإنتاج. ولفت إلى أن عقد القمة العربية المقبلة في بغداد حدث مهم يتزامن مع ظرف عصيب في المنطقة، مبيناً أن العراق لا يتعرض إلى أي ضغوط خارجية أو أي إملاءات. وبين: لدينا علاقة جيدة مع إيران وعلاقة جيدة مع أميركا وهذه ميزة، وأيضاً لدينا علاقات مميزة مع الدول العربية لا سيما المملكة العربية السعودية. وأكد الاتفاق مع واشنطن على جدول زمني ينهي مهمة التحالف الدولي بحلول عام 2026، لافتاً إلى التنسيق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ومستعدون لتقديم الدعم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام