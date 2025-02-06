2025-02-06 16:00:05 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن السلطة القضائية أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنة بحق المغنية “تيسير العراقية” لإدانتها بالمحتوى الهابط. وقال المصدر، إن “محكمة جنح الكرخ اصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة بحق المدانة تيسير العراقية غيابيا لعدم مثولها أمام القضاء”. وأصدر القضاء العراقي، في شهر أيلول من العام 2023، أمر قبض […]

ظهرت المقالة لم تحضر للمحكمة.. الحكم غيابيا بالحبس الشديد لسنة واحدة على “تيسير العراقية” أولاً على ايشان.



