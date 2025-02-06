العراق: الإفراج عن المعتقلين الابرياء من دون الحاجة لتشريع قانون العفو العام
2025-02-06 16:00:06 - المصدر: راي اليوم
د. محمد توفيق علاوي
بالنسبة لملف قانون العفو العام فهناك ثلاثة ثوابت؛ الأول وجود الكثير من الأبرياء الذين اعتقلوا بسبب معلومات غير دقيقة من قبل المخبر السري فضلاً عن الكثير من المغرر بهم من المراهقين والشباب، والثاني هو اعتقال الكثير من المقاومين لقوات الاحتلال وهذه المقاومة هي حق مشروع تقره كافة القوانين والدساتير العالمية ما لم يؤدي الى قتل المواطنين العراقيين، والثالث هو وجود مجرمين حقيقيين من الإرهابيين متهمين بجرائم قتل بحق المواطنين العراقيين إن افرج عنهم سيعودوا إلى منهجهم في الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وهؤلاء من الخطورة الكبيرة الافراج عنهم….… [+]