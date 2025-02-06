2025-02-06 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، يوم الخميس، حقيقية توجيه دعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية الى الرئيس السوري احمد الشرع، لحضور القمة العربية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن توجيه العراق، دعوة رسمية الى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، لحضور القمة العربية المؤمل عقدها في بغداد، غير صحيحة اطلاقاً، ولم توجه له أي دعوة لغاية هذه الساعة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه "حتى الآن لم يحدد أي موعد رسمي لعقد القمة العربية في العاصمة بغداد، ولهذا العراق لم يوجه أي دعوة لحضور القمة لأي من الدول العربية، كذلك لغاية الان لم يحسم امر توجيه دعوة من عدمها الى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع".

واستجابت الجامعة العربية لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والذي تقدم به خلال قمة الرياض في أيار بعام 2023.

وأعلن السوداني، أن بغداد ستستضيف القمة العربية الـ34 في 2025، بعد موافقة الجامعة العربية وتنازل سوريا عن استضافة الدورة المقبلة لصالح العراق.

وأكد السوداني أن بغداد ستكون منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مجدداً التزام العراق بدعم القضايا العربية والعمل على إنجاح القمة وتقديمها كمنصة لتحقيق الاستقرار والتنمية.