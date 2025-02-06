مارسيلو يعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالانجازات

2025-02-06 16:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن النجم البرازيلي مارسيلو اللاعب السابق لريال مدريد، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، اعتزاله في عمر 36 عامًا، بعد أن نشر مقطع فيديو وداعيا على حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام".

وسجل الدولي البرازيلي السابق 58 هدفا وقدم 117 تمريرة حاسمة في 721 مباراة، كما ظفر بـ28 لقبا في مسيرته.

وقال مارسيلو عن انتقاله إلى ريال مدريد في سن 18 عامًا، "في هذا العمر، طرق ريال مدريد بابي وانتقلت إلى هناك. الآن، أستطيع أن أقول بفخر إنني مشجع مدريدي".

وأكد أن "حياتي تغيرت بشكل كامل في مدريد، حيث أسست أسرة مع زوجتي".

واستعرض مارسيلو إنجازاته في الفيديو، "شاركت في 16 موسمًا، فزت بـ25 لقبًا، 5 دوري أبطال أوروبا وكنت أحد قادة الفريق".

وتابع "اختبرت الكثير من الليالي الساحرة في سانتياغو برنابيو، ريال مدريد نادٍ فريد من نوعه، إحساس رائع أن تكون من مشجعي هذا النادي".

وأضاف "كان فخرا كبيرا أن أمثل منتخب البرازيل، سأتذكر دائمًا فوزي بميداليتين أولمبيتين، وكأس القارات كذلك".

وشدد "عدت إلى فلومينينسي أيضًا من جديد ونجحت في قيادتهم للفوز بـ3 ألقاب، لقد كان شعورًا رائعًا".

وختم بأن "تحقيق كأس كوبا ليبرتادوريس أمر عظيم، لكن رحلتي انتهت هنا في الملاعب، لكن لا يزال لديّ الكثير لأقدمه إلى كرة القدم، شكرًا على كل شيء".



