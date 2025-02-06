2025-02-06 16:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كثّف منتخبُ الأساطير وتيرةَ تدريباته لليوم الثالث توالياً في ملعبِ الشعب الدوليّ استعداداً للمُشاركةِ في بُطولةِ الخليج للأساطير التي ستحتضنها دولةُ الكويت في العشرين من شباط الجاري.

وأقيمت التدريباتُ صباح اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، تحت أجواءٍ ممطرةٍ بحُضورِ عضو الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم غانم عريبي، وبإشرافِ الجهاز الفنيّ بقيادةِ المدرب حكيم شاكر، ومشاركة 19 لاعباً.

وشهدت التدريباتُ للمرةِ الأولى توزيعَ اللاعبين بين فريقين، وإقامة مباراة في نصف ملعب مع تَطبيقِ بعض حالاتِ اللعب المعينة في محاولةٍ للعملِ على تعزيزِ الجاهزيتين الفنيّة والبدنيّة، فضلاً عن زيادةِ عاملي التفاهم والانسجام.