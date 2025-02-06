بعد تراجع الأداء .. هل يتمكن اشبيلية الصمود امام برشلونة بالجولة الـ 23؟

2025-02-06 16:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجع نادي اشبيلية في مستوى الأداء بشكل عام، اذ لم يحقق، خاصة وانه يستقبل برشلونة يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، سوى انتصارا واحدا في آخر 15 لقاء له ضد الفريق الكتالوني، وهو فوز لم يكن مؤثرًا لأنه جاء في مباراة إقصائية في كأس الملك والتي انتهت بتأهل البارسا.

وفاز إشبيلية على برشلونة 2-0، عبر كوندي وراكيتيتش، منذ أربع سنوات، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك في 10 شباط 2021، لكن هذا الفوز لم يكن له أي تأثير، حيث حسم برايثويت التأهل لبرشلونة في الوقت الإضافي بعد أن عادل ديمبلي وبيكيه النتيجة بلقاء الإياب.

وكان ذلك الفوز هو الوحيد الذي حققه إشبيلية في آخر 15 مواجهة مع برشلونة منذ كانون ثان 2019، عندما لم يشفع له فوز آخر 2-0 في كأس الملك (سجل سارابيا وبن يدر في مباراة الذهاب من ربع النهائي) بسبب الهزيمة الثقيلة 6-1 التي مني بها في مباراة الإياب.

ومرت قرابة عشر سنوات منذ أن فاز إشبيلية على برشلونة في الدوري، وكان ذلك في مارس/آذار 2015، عندما تغلب الفريق الذي كان يدربه أوناي إيمري على فريق لويس إنريكي مارتينيز في ملعب سانشيز بيثخوان بهدفين مقابل هدف سجلهما كروهن ديهلي وإيبورا، بينما سجل نيمار هدف البارسا.

ومنذ ذلك الحين، وبعيدا عن مباراتي الكأس اللتين لم تؤثرا على النتيجة النهائية، حقق برشلونة 22 انتصارا وأربعة تعادلات في مبارياته الـ26 ضد إشبيلية، الذي لم يحصد أي نقطة أمام الفريق الكتالوني منذ الجولة الأولى من دوري 2021/2022، حيث خسر آخر ست مباريات في هذه السلسلة.

وفي الموسم الحالي، انتهت زيارة لاعبي إشبيلية بقيادة المدرب تشافي جارسيا إلى ملعب لويس كومبانيس بالخسارة 5-1، بهدفين لكل من ليفاندوفسكي وبابلو توري، وهدف لبيدري، بينما سجل إدومبو هدف إشبيلية الوحيد.