وفاة معتمر من إقليم كوردستان في مكة

2025-02-06 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان،يوم الخميس، وفاة معتمر كوردي يبلغ من العمر 57 عاماً، وهو من سكان إدارة گرمیانالمستقلة، أثناء أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنالمعتمر خليل أحمد كاكة برا، وهو من سكان إدارة گرمیان، كان قد سافر إلى السعوديةلأداء مناسك العمرة، وأقام هناك لمدة ثمانية أيام، وأتم مناسكه، إلا أنه تعرضلطارئ صحي مفاجئ صباح اليوم في مكة المكرمة، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارقالحياة.

وأشارت المديرية، إلى أنه تقرر دفنه اليوم في مكة المكرمةوفقاً لإجراءات الدفن هناك.

ويعد خليل أحمد كاكة برا ثاني معتمر من إقليم كوردستانيتوفى خلال هذا الأسبوع، حيث سبق أن توفي المعتمر محمد عبد الغفور، وهو من سكانإدارة زاخو المستقلة، يوم 3 فبراير الجاري في المدينة المنورة أثناء أدائه مناسكالعمرة.