مزارعون في كوردستان يحذرون من "التهريب": تهديد للأرواح والاقتصاد

2025-02-06 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذّرت منظمة "فلاحي" كوردستان، يوم الخميس، من تزايدعمليات تهريب المنتجات الزراعية عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تؤثر سلبًاعلى الإنتاج المحلي، وذلك في أعقاب حادث سير مميت أودى بحياة الصحفي وريا حمه كريم،والذي يُعتقد أن إحدى شاحنات التهريب كانت سببًا فيه.

وقال عضو المنظمة، بختيار قادر، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز،إن المنتجات الزراعية المحلية تخضع لإشراف متخصصين وخبراء، بينما تدخل المنتجات المهربةدون أي رقابة أو فحص صحي.

وأشار، إلى أن "هناك جهات غير مرئية تدعم عمليات التهريب، مما يتسببفي إدخال المنتجات بشكل غير قانوني ودون مراعاة أي معايير صحية"، مطالبًا الحكومةباتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب الطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية عبر الحدود.

كما كشف أن الشاحنة المتورطة في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم علىطريق عربت – السليمانية، وأسفر عن وفاة الصحفي وريا حمه كريم، كانت تحمل شحنة من الطماطمالمهربة، مما يعكس مخاطر التهريب التي لا تقتصر على الاقتصاد، بل تمتد إلى تهديد الأرواحأيضًا.

ويُعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من مشكلة تهريب المنتجات الزراعية مندول الجوار، حيث تدخل الأسواق المحلية دون رقابة، ما يؤثر على المزارعين المحليين الذينيواجهون صعوبات في تسويق منتجاتهم.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة، لا تزال هذه الظاهرة تتسبب في خسائراقتصادية كبيرة، إلى جانب المخاطر اللوجستية والأمنية المترتبة عليها.

ويجدد المزارعون والجهات المعنية في كوردستان دعواتهم للحكومة لاتخاذ تدابيرصارمة تحدّ من عمليات التهريب، ليس فقط لحماية الإنتاج المحلي، ولكن أيضًا للحفاظ علىالسلامة العامة بعد تكرار حوادث مرورية مرتبطة بهذه الظاهرة.