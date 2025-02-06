2025-02-06 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاستقرت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الخميس، فوق 75 دولارًا للبرميل بعد أيام من التذبذب والتراجع.وسجل خام برنت عند الساعة 16:00 بتوقيت بغداد 75.25 دولارًا للبرميل، وكان أغلق أمس عند 74.61 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر الخام الأمريكي 71.55 دولارًا للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 71.03 دولاراً للبرميل.وعانت أسعار النفط من التذبذب والتراجع في تعاملات الأسبوع الحالي متأثرة بمخاوف من أن تضرّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالنمو العالمي.