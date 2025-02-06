المشهداني يوجه النزاهة النيابية بتشكيل لجنة للتحقيق في إطعام السجناء

2025-02-06 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، لجنة النزاهة النيابية بتشكيل لجنة للتحقيق في إطعام السجناء .وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشهداني أصدر توجيها، خلال اجتماع عقده مع رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي".وأضاف، أن "الاجتماع تناول شرحًا مبسطًا لما يدور داخل أروقة مؤسسات الإصلاح التابعة لوزارة العدل والشكاوى التي وصلت إلى رئاسة مجلس النواب حول الظروف التي يعيشها السجناء".وأكد رئيس مجلس النواب- بحسب البيان- على "ضرورة أن تأخذ اللجان النيابية دورها في متابعة الجهات التنفيذية والاستماع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم"، مشيرًا إلى، "ضرورة تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ما يصل عن السجون".