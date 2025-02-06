وزير الخارجية يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق والمغرب

2025-02-06 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق والمغرب.وذكر بيان لوزارة الخارجية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، التقى وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية نادية فتاح، في العاصمة الرباط؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق والمغرب"، مشيراً إلى، "ضرورة وضع استراتيجية متكاملة وأسس راسخة لتحقيق هذا الهدف"، كما شدد على، "وجود فرص واسعة للتعاون بين البلدين"، مستعرضًا، "الخطط الاقتصادية المستقبلية للعراق، ولا سيما في قطاع الاستثمار في الغاز، حيث من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بحلول عامي 2028-2029".وأضاف البيان، أن "الوزير تناول أيضًا خطط العراق في مجالات المصارف والتمويل والصناعة والسياحة"، مشيدًا، "بتجربة المغرب في مجال الطاقة المتجددة"، مؤكدًا في الوقت نفسه، "أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد العراقي".وأشار حسين، إلى "مجموعة من مشاريع مذكرات التفاهم التي ستسهم في تأسيس آليات عمل مشتركة بين العراق والمغرب"، مؤكدًا، "أهمية تحديد موعد لانعقاد اللجنة المشتركة العراقية - المغربية، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال في بغداد لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين".من جانبها، "هنّأت الوزيرة المغربية وزير الخارجية فؤاد حسين على الاستراتيجية الوطنية التي ينتهجها العراق"، مشيدة، "بخطة العمل الشاملة التي يجري تنفيذها"، كما استعرضت، "مجالات التعاون والقطاعات الاقتصادية التي يمكن تطويرها مستقبلًا"، مؤكدة، "أهمية وضع آليات فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".وختم البيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه دعوة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية لزيارة بغداد؛ لمواصلة الحوارات وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب".