قائد الناتو: بعثتنا بالعراق غير عسكرية وبدعوة من الحكومة للمساعدة بالتدريب

2025-02-06 17:00:02 - المصدر: واع

بابل - واع

أكد قائد بعثة الناتو في العراق، الجنرال لوكاس شرورز، اليوم الخميس، أن البعثة في العراق غير عسكرية بل استشارية، فيما بين أن البعثة جاءت للعراق بدعوة من الحكومة للمساعدة في التدريب.

وقال شرورز في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " بعثة الناتو في العراق غير عسكرية بل استشارية، وأتينا بدعوة من الحكومة للمساعدة في الاستقرار الأمني وتدريب القوات العراقية"، لافتاً إلى أن "البعثة تمنح استشارات دقيقة للقوات العراقية".

وأضاف أن "زيارتنا الى بابل للتعرف على الثقافة والتاريخ العراقي، حيث يجب أن نفهم التاريخ العراقي وكيف كان، وأشجع الجميع على زيارة بابل كونها مدينة عظيمة وذات تاريخ عريق"، مشيراً إلى أنه "معجب بكيفية محافظة العراقيين على التراث وكيف يقومون بتعمير المدينة بالوجه الصحيح".