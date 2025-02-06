الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة بجميع أشكالها في ذي قار

2025-02-06 17:00:02 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباح

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، انخفاض معدلات الجريمة بجميع أشكالها في ذي قار، فيما بينت أن التقارب بين الأجهزة الأمنية انعكس إيجاباً على الواقع الأمني في المحافظة.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن " وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس وفداً رفيع المستوى الى ذي قار بهدف حضوره المؤتمر الذي أقيم برئاسة محكمة استئناف ذي قار لمناقشة الواقع الأمني في عموم المناطق، هو تعبير واضح عن مدى اهتمام وزارة الداخلية بالتقارب بين الأجهزة التنفيذية وأجهزة القضاء"،لافتا إلى أن "التقارب أثمر عن علاقة إيجابية انعكست إيجابياً على الواقع الأمني في عموم مناطق ذي قار".

وأضاف أن "المؤتمر خلص الى نتائج محددة وهي تناقص في معدلات الجريمة بجميع أشكالها، بالاضافة الى جملة من التوصيات التي سترى طريقها في جميع المؤسسات بالمحافظة سواء الأجهزة الأمنية والقضائية وباقي مؤسسات الدولة".

وحول الإجراءات التي اتخذتها الداخلية لمكافحة المخدرات، أوضح المحنا أن "هناك إجراءات كبيرة واستراتيجية وطنية أطلقتها وزارة الداخلية شملت جوانب كثيرة

من ضمنها تعزيز أجهزة مكافحة المخدرات ورفدها بكوادر ودعم لوجستي وتقني وربطها بشخص الوزير مباشرةً"، مشيراً إلى أن "هناك عملية بنى تحتية خاصة بالمدمنين، وعدهم ضحايا والتعامل معهم كونهم ضحايا من خلال مصحات قسرية تؤمن العلاج النفسي والصحي وتضمن عودتهم الى مجتمعهم".

وتابع: أن "هناك تعاوناً دولياً، وبناء خارطة واضحة لاستهداف كبار العصابات والشبكات التي تقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة، حيث شهدت الفترة الماضية نجاحاً كبيراً تمخض عنه إلقاء قبض وتفكيك شبكات كبيرة في مجال المخدرات"، مبيناً أن "من ثمار هذه الجهود ومصداق نجاح وزارة الداخلية هو كثرة الإشادات العالمية الواسعة بالجهود العراقية في مكافحة المخدرات".