صحة صلاح الدين تعلن المباشرة بتأهيل مستشفى بيجي

2025-02-06 17:05:02 - المصدر: واع

واع – صلاح الدين – فليح العبيديأعلنت مديرية صحة صلاح الدين، اليوم الخميس، المباشرة بتأهيل مستشفى بيجي على وفق معايير هندسية حديثة.وقال المخول بصلاحيات المدير العام لصحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة المنفذة لأعمال هدم وبناء مستشفى بيجي باشرت أعمالها على وفق معايير هندسية حديثة".وأضاف، أن "المستشفى سيشيد بأربعة طوابق وستضم صالات عمليات ورقود ومركز لغسل الكلى، فضلا عن تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية".وتابع، أن "المشروع سيقدم أفضل الخدمات الصحية والطبية لأبناء قضاء بيجي لا سيما في مجال غسل الكلى، إذ سيسهم بتخفيف العبء عن أبناء القضاء بالسفر لمركز المحافظة لإجراء الغسل الكلوي".ولفت إلى، أن "إعادة تأهيل وبناء مستشفى بيجي حظيت بموافقة ودعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أثناء زيارته لقضاء بيجي في وقت سابق".