2025-02-06 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الخميس، بانتحار طالبة إعدادية من أعلى سطح منزلها وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة في مرحلة الإعدادية، قامت بالانتحار، برمي نفسها من أعلى سطح منزل عائلتها وسط البصرة".

ولفت المصدر إلى أن "الفتاة توفيت على الفورة متأثرة بقوة صدمة السقوط"، مبيناً أن "عناصر الشرطة نقلت جثتها إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته".

في حين أفاد مصدر في بغداد، بالعثور على قنبلة يدوية رفقة ورقة تهديد داخل كراج منزل جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مواطنا عثر على رمانة يدوية وبجانبها ورقة تهديد مكتوب عليها (نهر من دم من أجل الشرف) داخل مرآب منزله ضمن حي الشرطة في منطقة الدورة"، مبيناً أن "المواطن موظف محال على التقاعد".

ولفت إلى أنه "تم استدعاء صقر بغداد الذي بدوره رفع الآمنة"، مؤكداً أن "صاحب المنزل قدم شكوى ضد مجهول، وليست لديه أي خلافات مع أحد حسب ادعائه".