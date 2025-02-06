2025-02-06 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، يوم الخميس، عن تحرير مختطف والقبضعلى الخاطف، فيما تمكنت قوة أمنية من القبض على امرأة ابتزت مع زوجها أحد الرجال بعد استدراجهعبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثين منفصلين بمحافظة كركوك.

وقال بيان للشرطة ورد وكالة شفق نيوز، "بعد ورود معلومة من احد المواطنينبوجود حالة خطف، تم تشكيل فريق أمني مشترك من قبل اللواء العاشر الفرقة الثالثة فيالشرطة الاتحادية مع مفارز الجهد الاستخباري، والتوجه الى المكان المقصود، وبعد تطويقالمكان وإجراء البحث والتفتيش، تمكنت القوة المنفذة من تحرير المواطن المخطوف وإلقاءالقبض على الخاطف في احد الدور المهجورة بناحية العباسي بقضاء الحويجة (55كم جنوب غربيكركوك)".

ولفت البيان إلى أن "الشرطة سلمت المعتقل للجهات المختصة للتحقيقمعه".

وفي السياق، أكد مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من جهاز الاستخباراتفي كركوك تمكنت من إلقاء القبض على امرأة قامت بابتزاز مواطن من قضاء داقوق ( 40 كمجنوب كركوك) ومساومته على مبلغ مالي، وذلك في منطقة روناكي وسط كركوك".

وأضاف المصدر أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود، حيث كانت المبتزةبرفقة زوجها أثناء تسلمها المبلغ، حيث كانت قد استدرجت الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعيوأوقعت به وهددته بأمور اجتماعية"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونيةبحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق".