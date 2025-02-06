بولندا ترغب في إقبال أكبر عدد من مواطنيها على السياحة في العراق

2025-02-06 17:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعرب عضو مجلس الشيوخ البولندي، السيناتور توماش لنز، يوم الخميس، عن رغبة بلاده في إقبال أكبر عدد من المواطنين على السياحة في العراق.

وزار لنز، والوفد المرافق له محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، والتقى رئيس حكومتها المحلية أسعد العيداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية والاستثمار.

وخلال اللقاء تمت مناقشة آليات تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفقا لبيان صادر عن مكتب العيداني.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين عقب اللقاء، قال السيناتور توماش لنز: "نحن نحب العراق، لذلك جئنا إلى هنا من أجل تقوية العلاقات بين العراق وبولندا".

وأضاف أنه "من خلال زيارتنا إلى البصرة واللقاء بالحكومة المحلية، نسعى لفتح مجالات عمل متعددة بين البلدين".

وأردف السيناتور البولندي القول "نحن نعمل مع كل الأطراف، ولن تكون هذه الزيارة الأخيرة إلى البصرة بل ستكون لنا عدة زيارات مستقبلية. كما نسعى الآن إلى تقريب الأديان وتعزيز حوار الأديان والتقارب بين الشعوب".

وتابع لنز قائلا: مستقبلاً سيكون التعاون والتقارب بين الشعب العراقي والشعب البولندي من خلال بناء جسور التعاون بين الحكومتين، وهذا ما نطمح إليه في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة. كما نأمل في جذب أعداد كبيرة من السياح البولنديين والأوروبيين لزيارة العراق."