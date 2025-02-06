كركوك تنضم إلى محاكم الاستئناف المباشرة بتطبيق قانون العفو العام

2025-02-06 17:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشرت محكمة كركوك، بعد محكمة استئناف صلاح الدين ومحاكم الاستئناففي المناطق الجنوبية والفرات الأوسط، بتعميم قانون العفو العام وتشكيل لجان برئاسةالقضاة لغرض المباشرة بإطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام حسب تعليمات مجلس القضاءالاعلى، حسبما أفاد به مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.

وفي السياق، أعلنت نقابة المحامين - فرع كركوك، عن دعمها الكامل لقرارمجلس القضاء الاعلى للعفو العام.

وقال بيان للنقابة ورد وكالة شفق نيوز، "نحن في نقابة المحامين فيكركوك نؤكد دعمنا الكامل ومساندتنا لقرارات مجلس القضاء الأعلى في العراق، باعتبارهالسلطة القضائية العليا التي تحمي الدستور وتفرض سيادة القانون. ونؤمن بأن القضاء هوالركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين دون أي تدخل أو تأثير سياسي".

وأكد البيان "كما نشدد على أن مواقفنا القانونية والمهنية تستند حصراًإلى الدستور والقوانين النافذة، ولا نتأثر بأي توجهات أو قرارات سياسية، لأن رسالتناترتكز على الاستقلالية والحيادية في الدفاع عن الحق والعدل".

وتابع بيان النقابة، "نحن مستمرون في أداء واجبنا في دعم سلطة القانونوحماية حقوق المواطنين، مؤكدين التزامنا بالمبادئ المهنية والأخلاقية التي تحكم عملناكمحامين".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت محكمة استئناف صلاح الدين، المضي بتطبيق قانونالعفو العام، وفقًا لما قرره مجلس القضاء الأعلى في العراق.

جاء ذلك وفق وثيقة رسمية صادرة عن رئيس المحكمة عبد مشحن حمدان، وتقضيباعمام قانون العفو العام، تنشرها وكالة شفق نيوز.

كما ذكر مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة محكمة استئناف صلاح الدينباشرت، اليوم، بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو، مشيرا إلى أن بعض محاكم الجنحوالتحقيق التابعة لهذه الرئاسة أصدرت العديد من القرارات بشمول اكثر من 30 متهما بموادقانونية مختلفة يشملها قانون العفو.

كما شرعت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط بتطبيق قانونالعفو العام بناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته يوم أمس الأربعاء وفقاًللنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس" .

فيما أعلن النائب نايف الشمري في بيان مقتضب، اليوم الخميس، أن رئاسة محكمةالاستئناف افرجت عن أول معتقل مشمول بقانون العفو العام في محافظة ميسان.

وصوّت مجلس النواب العراقي في وقت سابق على قانون العفو العام، فيما قررتالمحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بعض بنود قانونالعفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستورالعراقي.

وردًا على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائيعلى قانون العفو العام، وأكد في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النوابفي تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضاياوفقًا لأحكام القانون.