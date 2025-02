2025-02-06 18:18:05 - المصدر: جمار

هذه حكاية فتاة عراقية، شاركت في العمل الميداني للتعداد السكاني، دخلت البيوت العراقية، وتبادلت الحديث مع سكانها، وواجهت مواقف جميلة وصعبة.. وكانت شاهدة على "عركات" العوائل، وانعدام الثقة بالمؤسسات الحكومية.

The post مشاهدات فتاة عراقية في التعداد السكاني: مواقف عمو كريم، وحليمة، والسكران.. appeared first on جمار.