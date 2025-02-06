مستشفى ميسان يشهد ولادة نادرة لأربعة توائم

2025-02-06 18:20:02 - المصدر: واع

واع - ميسانشهد مستشفى ميسان للطفل والولادة، اليوم الخميس، ولادة نادرة لأربعة توائم في أول حالة من نوعها خلال عام 2025 .وذكر بيان للمستشفى- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مستشفى ميسان للطفل والولادة شهد حدثًا طبيًا نادرًا إثر نجاح عملية قيصرية لولادة أربعة توائم (ثلاث إناث وذكر واحد)، في أول حالة من نوعها خلال عام 2025 ".وبين مدير المستشفى الدكتور حسن هادي- بحسب البيان- أن "الأم كانت تعاني عقمًا لمدة خمس سنوات، ولكن بفضل الله، وبجهود الفريق الطبي، تمكّنت من إنجاب أطفالها بصحة جيدة، وأن العملية تمت بسلاسة ويخضع المواليد والأم حاليًا للمراقبة الطبية الدقيقة؛ لضمان استقرار حالتهم".وأكد الفريق الطبي- بحسب البيان- أن "هذه الولادة تمثل إنجازًا طبيًا بارزًا، يعكس كفاءة وخبرة الكادر الصحي في المستشفى، خاصة في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، ويُعد هذا النجاح خطوة مهمة في تعزيز رعاية الأمومة والطفولة في محافظة ميسان، ويؤكد جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات النادرة والمعقدة بكفاءة عالية".