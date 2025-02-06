السامرائي يبحث مع وزير الخارجية التركي التعاون المشترك والتطورات الإقليمية

2025-02-06 18:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وناقش اللقاء بحسب بيان للمكتب الاعلامي لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، "الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الجوانب السياسية والاقتصادية، والتعاون الأمني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى التطورات الإقليمية، والتحديات التي تواجه العراق وتركيا، وضرورة تنسيق الجهود لمواجهتها بما يخدم مصالح البلدين".

وأكد السامرائي خلال اللقاء "على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق وتركيا، "مشيراً إلى "الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تركيا في دعم الاستقرار في المنطقة" وفقا للبيان.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية التركي بزيارة السامرائي،" مؤكداً "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".



